Semaine zéro déchet Atelier Café-réparation Rue Hilaire Sassaro Surgères samedi 22 novembre 2025.
Rue Hilaire Sassaro Atelier CyclaB Surgères Charente-Maritime
Début : 2025-11-22 09:30:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
2025-11-22
Apportez votre petit appareil électrique à réparer
Gratuit, atelier à partir de 16 ans.
Sur inscription via notre formulaire https://cyclad.org/inscription-semaine-zero-dechet-2025/
En partenariat avec L’Outil en Main Surgérien.
Rue Hilaire Sassaro Atelier CyclaB Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 66 contact@cyclad.org
English :
Bring your own small electrical appliance to repair
Free, workshop for 16-year-olds and over.
Registration via our form: https://cyclad.org/inscription-semaine-zero-dechet-2025/
In partnership with L’Outil en Main Surgérien.
German :
Bringen Sie Ihr kleines elektrisches Gerät zur Reparatur mit
Kostenlos, Workshop ab 16 Jahren.
Nach Anmeldung über unser Formular: https://cyclad.org/inscription-semaine-zero-dechet-2025/
In Partnerschaft mit L’Outil en Main Surgérien.
Italiano :
Portate il vostro piccolo elettrodomestico da riparare
Gratuito, laboratorio per i maggiori di 16 anni.
Iscrivetevi utilizzando il nostro modulo: https://cyclad.org/inscription-semaine-zero-dechet-2025/
In collaborazione con L’Outil en Main Surgérien.
Espanol :
Trae tu pequeño electrodoméstico para reparar
Gratuito, taller para mayores de 16 años.
Inscríbete a través de nuestro formulario: https://cyclad.org/inscription-semaine-zero-dechet-2025/
En colaboración con L’Outil en Main Surgérien.
