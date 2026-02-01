Café Réparation venez réparer vos objets ! MJC Lamballe-Armor

Café Réparation venez réparer vos objets !

MJC 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 18:00:00

fin : 2026-02-26 20:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Apprenez à réparer vos objets du quotidien avec des réparateurs bénévoles. Petits appareils électrique, vélos, outillage, électroportatif, couture, …avec l’association Faire & Souder.

Les 2èmes jeudis de chaque mois à l’espace de coworking l’ÉCHO’Système.

Les 4èmes jeudis de chaque mois à la MJC.

Qu’est-ce qu’un café-réparation ?

Connu aussi sous le nom de Repair’ café, il s’agit d’un atelier consacré à la réparation d’objets où les participants peuvent réparer l’objet qu’ils ont apporté, aidés par des bénévoles.

Les objectifs ? réduire les déchets, préserver l’art de réparer des objets, transmettre des connaissances, renforcer la cohésion sociale entre les habitants. .

MJC 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 71 40 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café Réparation venez réparer vos objets ! Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor