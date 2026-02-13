Café reprise de ferme, Pontivy Communauté, Pontivy

Café reprise de ferme Jeudi 12 mars, 14h00 Pontivy Communauté Morbihan

Sur inscription, ouvert aux agriculteurs et agricultrices

Début : 2026-03-12T14:00:00+01:00 – 2026-03-12T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T14:00:00+01:00 – 2026-03-12T16:00:00+01:00

Pontivy Communauté 1 place Ernest Jan, 56300 Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

Le Civam AD 56, avec Pontivy Co, organise un café pour échanger sur les problématiques d’installation et de transmission en agriculture, entre porteurs de projets agricoles et futurs cédants de fermes