Café Réso’ L’offre vélo et la marque Accueil Vélo Eymouthiers

Café Réso’ L’offre vélo et la marque Accueil Vélo

Le Chambon Eymouthiers Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

pour les non adhérents gratuit pour les adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 14:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Myriam Azen, experte mobilités douces à l’Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord, anime un moment d’échanges autour de l’offre vélo et la marque Accueil Vélo sur le territoire de la Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord.

Le Chambon Eymouthiers 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 07 45 tourisme@rochefoucauld-perigord.fr

English :

Myriam Azen, soft mobility expert at the Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord, leads a discussion on cycling and the Accueil Vélo label in the Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord area.

