Café Rézo 3ème édition Réseautage et rencontres entrepreneur(e)s à Quimperlé GeekMood Café Quimperlé

Café Rézo 3ème édition Réseautage et rencontres entrepreneur(e)s à Quimperlé GeekMood Café Quimperlé jeudi 17 juillet 2025.

Café Rézo 3ème édition Réseautage et rencontres entrepreneur(e)s à Quimperlé

GeekMood Café 20 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 09:30:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Votre Café Rézo est de retour ! Réseauter au prix d’un café, c’est possible !

Le 17 juillet à 9h30

Au GeekMoodCafé

Envie de sortir de l’isolement, de rencontrer d’autres entrepreneur(e)s inspirant(e)s et de repartir boosté(e) ?

Viens vivre une matinée conviviale et enrichissante autour de discussions authentiques et guidées.

Au programme :

-Cartes inspiration & business

-Draw & Talk

Un format original pour aborder les sujets qui comptent vraiment défis, besoins, réussites, alignement… .

GeekMood Café 20 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 58 17 99 47

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café Rézo 3ème édition Réseautage et rencontres entrepreneur(e)s à Quimperlé Quimperlé a été mis à jour le 2025-07-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS