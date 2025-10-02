Café Rose Octobre Rose Montargis
Café Rose Octobre Rose Montargis jeudi 2 octobre 2025.
Café Rose Octobre Rose
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Sensibiliser et parler du cancer tant chez les femmes que chez les hommes au travers de différents témoignages. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 86 29 52 31
English :
Café Rose: Pink October
German :
Café Rose: Rosa Oktober
Italiano :
Café Rose: Ottobre rosa
Espanol :
Café Rose: Octubre rosa
