Café Rose Octobre Rose Montargis jeudi 2 octobre 2025.

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif :

Début : 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Café Rose Octobre Rose

Sensibiliser et parler du cancer tant chez les femmes que chez les hommes au travers de différents témoignages. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 86 29 52 31

English :

Café Rose: Pink October

German :

Café Rose: Rosa Oktober

Italiano :

Café Rose: Ottobre rosa

Espanol :

Café Rose: Octubre rosa

