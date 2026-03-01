Café-rue sur le marché Brune Marché Brune Paris
Café-rue sur le marché Brune Marché Brune Paris jeudi 26 mars 2026.
Dans le cadre du mois de l’égalité femmes-hommes, diffusion d’informations au public et aux passants sur les actions visant à promouvoir de l’égalité entre les femmes et les hommes, en présence de différents partenaires du 14ème associatifs et institutionnels ainsi que d’un ouvreur de parole de la Cie A l’Affût.
Diffusion d’informations au public et aux passants sur les actions visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes sur le marché Brune.
Le jeudi 26 mars 2026
de 10h30 à 13h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-26T11:30:00+01:00
fin : 2026-03-26T14:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-26T10:30:00+02:00_2026-03-26T13:00:00+02:00
Marché Brune Au niveau du 73, boulevard Brune 75014 Paris
+33145424646 cscmnogues.direction@leolagrange.org https://www.facebook.com/centre-socioculturel-Maurice-Nogu%C3%A8s-Officiel-101957565482817 https://www.facebook.com/centre-socioculturel-Maurice-Nogu%C3%A8s-Officiel-101957565482817
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