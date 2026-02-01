Café sans téléphone Les Bucoliques Le Tréport
Café sans téléphone Les Bucoliques Le Tréport dimanche 8 février 2026.
Café sans téléphone
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Début : 2026-02-08 15:00:00
Nous sommes sans doute nombreux. es à ressentir le besoin de nous déconnecter de nos téléphones. Nous souhaitons donc ouvrir un espace où cela sera possible. Venez avec votre livre ou votre tricot et profitez de l’instant !
Participation 1 consommation. .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
