Café sans téléphone Les Bucoliques Le Tréport

Café sans téléphone

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Nous sommes sans doute nombreux. es à ressentir le besoin de nous déconnecter de nos téléphones. Nous souhaitons donc ouvrir un espace où cela sera possible. Venez avec votre livre ou votre tricot et profitez de l’instant !

Participation 1 consommation. .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café sans téléphone

L’événement Café sans téléphone Le Tréport a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers