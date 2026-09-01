Café sans téléphone Les Bucoliques Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Café sans téléphone

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Pour un temps de déconnexion, venez avec votre livre, votre tricot, votre aquarelle…et, profitez !

Participation : une consommation. .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

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English : Café sans téléphone

L’événement Café sans téléphone Le Tréport a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers