Café santé à la maison des femmes La Maison des Femmes Villeneuve-sur-Lot mardi 18 novembre 2025.
Un temps d’échange et de rencontre avec des professionnelles de la prévention des cancers.
Sur réservation.
La Maison des Femmes 4 Rue d’Arfeuille Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English : Café santé à la maison des femmes
A time for discussion and meetings with cancer prevention professionals.
Reservations required.
German : Café santé à la maison des femmes
Eine Zeit des Austauschs und der Begegnung mit Fachleuten aus dem Bereich der Krebsprävention.
Auf Voranmeldung.
Italiano :
Un momento di discussione e di incontro con i professionisti della prevenzione del cancro.
È necessaria la prenotazione.
Espanol : Café santé à la maison des femmes
Un tiempo para el debate y el encuentro con profesionales de la prevención del cáncer.
Es necesario reservar.
