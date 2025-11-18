Café santé à la maison des femmes La Maison des Femmes Villeneuve-sur-Lot

Café santé à la maison des femmes

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Un temps d’échange et de rencontre avec des professionnelles de la prévention des cancers.

Sur réservation.

La Maison des Femmes 4 Rue d’Arfeuille Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Café santé à la maison des femmes

A time for discussion and meetings with cancer prevention professionals.

Reservations required.

German : Café santé à la maison des femmes

Eine Zeit des Austauschs und der Begegnung mit Fachleuten aus dem Bereich der Krebsprävention.

Auf Voranmeldung.

Italiano :

Un momento di discussione e di incontro con i professionisti della prevenzione del cancro.

È necessaria la prenotazione.

Espanol : Café santé à la maison des femmes

Un tiempo para el debate y el encuentro con profesionales de la prevención del cáncer.

Es necesario reservar.

