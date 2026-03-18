CAFÉ SANTÉ ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SANTÉ

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Reprendre une activité physique et mesurer ses bienfaits table ronde avec des professionnels de santé et du sport.

Comment encourager la reprise d’une activité physique et en évaluer les effets sur la santé ? Depuis 2004, la ville de Béziers est engagée dans le programme Vivons en Forme, qui encourage l’adoption d’un mode de vie plus sain, mêlant alimentation équilibrée et activité physique régulière.

Une table ronde réunira des professionnels du club Cœur et Santé, de la Maison de santé Maxipole, du réseau Croque Santé et de l’association Sports-Passions.

En partenariat avec le service santé de la ville de Béziers. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Resuming physical activity and measuring its benefits: round-table discussion with health and sports professionals.

L’événement CAFÉ SANTÉ ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SANTÉ Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34