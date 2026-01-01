Café Santé Alimentation et santé mentale L’élabo de Paulette Aouste-sur-Sye

Café Santé Alimentation et santé mentale

L’élabo de Paulette 9 Rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 18:15:00

fin : 2026-01-20 19:45:00

Date(s) :

2026-01-20

Au programme Alimentation et santé mentale pour ce Café Santé espace d’échange entre patients et citoyens avec des intervenants en santé et des patients experts !

.

L’élabo de Paulette 9 Rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 96 77 lelabodepaulette@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The theme of this year’s Café Santé is Food and mental health , a forum for exchange between patients and the general public, with health professionals and patient experts!

L’événement Café Santé Alimentation et santé mentale Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme