Café-Santé « Bien vieillir », 15 rue de Dinan 35000 RENNES, Rennes
Café-Santé « Bien vieillir », 15 rue de Dinan 35000 RENNES, Rennes vendredi 12 juin 2026.
Café-Santé « Bien vieillir » Vendredi 12 juin, 14h00 15 rue de Dinan 35000 RENNES Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00
Inscriptions obligatoires
15 rue de Dinan 35000 RENNES 15 rue de Dinan – Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0749600698 »}, {« type »: « email », « value »: « rennes.sante.nsm@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://medplan.fr/MSP-Rennes-Sante-Nord-Saint-Martin »}]
Animé par Morgane et Vanessa de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Rennes Santé Nord Saint-Martin Séniors
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