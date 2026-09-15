Informations pratiques

Béziers

CAFÉ SANTÉ – LIBRE ! J’ARRÊTE DE FUMER AVEC UN TABACOLOGUE

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Arrêter de fumer, comment s’y prendre ? Le Dr Philippe Guichenez et une infirmière tabacologue vous accompagnent dans cette démarche.

À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage, le Dr Philippe Guichenez, addictologue-tabacologue, vous invite à mieux comprendre l’arrêt du tabac et les différentes possibilités d’accompagnement. Il sera accompagné d’une infirmière tabacologue pour répondre à vos questions et vous guider dans cette démarche. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : CAFÉ SANTÉ – LIBRE ! J’ARRÊTE DE FUMER AVEC UN TABACOLOGUE

How to Quit Smoking: Where to Start? Dr. Philippe Guichenez and a nurse specializing in smoking cessation are here to guide you through this process.

L’événement CAFÉ SANTÉ – LIBRE ! J’ARRÊTE DE FUMER AVEC UN TABACOLOGUE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34