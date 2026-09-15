Informations pratiques

Béziers

CAFÉ SANTÉ – MIEUX VIVRE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Quel rôle jouent les CPTS dans l’accès aux soins ? Le Dr Laurence Safont vous explique leur fonctionnement et leurs enjeux sur le territoire.

Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) réunissent les professionnels de santé pour améliorer l’accès aux soins et faciliter le parcours des patients, notamment dans un contexte de pénurie médicale. En partenariat avec le service santé de la ville de Béziers, le Dr Laurence Safont, présidente de la CPTS Ouest Hérault, présentera leur rôle et leur contribution à un système de santé plus coordonné et efficace. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : CAFÉ SANTÉ – MIEUX VIVRE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ

What role do CPTSs play in access to care? Dr. Laurence Safont explains how they work and the challenges they face in the region.

L’événement CAFÉ SANTÉ – MIEUX VIVRE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34