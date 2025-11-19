CAFÉ SANTÉ QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR, UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE Béziers

CAFÉ SANTÉ QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR, UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

Café Santé sur la qualité de l’air intérieur, ses impacts sur la santé et les bonnes pratiques, avec des experts et un cas concret dans les crèches municipales.

L’air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l’air extérieur, alors que nous passons la majeure partie de notre temps à l’intérieur. Quels impacts sur la santé et quelles bonnes pratiques adopter ? Ce café santé aborde les pollutions domestiques et les maladies respiratoires avec le docteur Bertrand Guerrero, pneumologue et expert pour l’association Asthmotour.

Un cas concret sera présenté l’amélioration des pratiques pour un environnement sain dans les crèches municipales, avec Christelle Blanc, directrice Santé Hygiène Environnement de la Ville de Béziers, Amélie Blanc, infirmière puéricultrice, et Morgane Aubert, consultante Primum Non Nocere.

En partenariat avec le service de santé de la Ville de Béziers. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50

English :

Café Santé on indoor air quality, its impact on health and best practices, with experts and a case study of municipal crèches.

German :

Gesundheitscafé über die Qualität der Innenraumluft, ihre Auswirkungen auf die Gesundheit und gute Praktiken, mit Experten und einem konkreten Fall in städtischen Kindertagesstätten.

Italiano :

Café Santé sulla qualità dell’aria interna, il suo impatto sulla salute e le buone pratiche, con esperti e un caso di studio sugli asili nido comunali.

Espanol :

Café Santé sobre calidad del aire interior, su impacto en la salud y buenas prácticas, con expertos y un estudio de caso de guarderías municipales.

