CAFÉ SANTÉ SANTÉ MENTALE, TOUS CONCERNÉS ! Béziers

CAFÉ SANTÉ SANTÉ MENTALE, TOUS CONCERNÉS ! Béziers vendredi 3 octobre 2025.

CAFÉ SANTÉ SANTÉ MENTALE, TOUS CONCERNÉS !

Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Le manque d’info sur la santé mentale entraîne stigmatisation et isolement. Rencontre avec experts et associations, en partenariat avec la Ville de Béziers.

Le manque d’information sur la santé mentale peut entraîner une stigmatisation des personnes vivant avec des troubles psychiques. Cette stigmatisation favorise l’isolement, l’exclusion et peut freiner la recherche d’aide.

Avec la participation du Dr Radoine Haoui (psychiatre, chef du pôle psychiatrie du CHB), de Florance Bourlès (présidente de l’association France Dépression et troubles bipolaires) et de l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM 34).

En partenariat avec le service de santé de la Ville de Béziers. .

Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Lack of information about mental health leads to stigmatization and isolation. Meeting with experts and associations, in partnership with the City of Béziers.

German :

Der Mangel an Informationen über psychische Gesundheit führt zu Stigmatisierung und Isolation. Ein Treffen mit Experten und Verbänden in Partnerschaft mit der Stadt Béziers.

Italiano :

La mancanza di informazioni sulla salute mentale porta alla stigmatizzazione e all’isolamento. Un incontro con esperti e associazioni, in collaborazione con la città di Béziers.

Espanol :

La falta de información sobre la salud mental conduce a la estigmatización y el aislamiento. Encuentro con expertos y asociaciones, en colaboración con el Ayuntamiento de Béziers.

L’événement CAFÉ SANTÉ SANTÉ MENTALE, TOUS CONCERNÉS ! Béziers a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE