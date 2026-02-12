Café Sciences E = MC² Loudun
Café Sciences E = MC² Loudun vendredi 6 mars 2026.
Café Sciences E = MC²
12 Rue du Collège Loudun Vienne
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Café sciences d’Yves Roger du centre d’optique et astronomique de la Vienne, Nature Ouest
Yves propose E=mc²
En quoi cette formule a apporté une révolution conceptuelle ?
Comment cette formule d’une simplicité déconcertante ouvre les portes de ce que nous sommes et nos liens à l’Univers ?
Soirée accessible à tous et vous en sortirez transformés ! .
12 Rue du Collège Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71
