Café Sciences E = MC²

12 Rue du Collège Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Café sciences d’Yves Roger du centre d’optique et astronomique de la Vienne, Nature Ouest

Yves propose E=mc²

En quoi cette formule a apporté une révolution conceptuelle ?

Comment cette formule d’une simplicité déconcertante ouvre les portes de ce que nous sommes et nos liens à l’Univers ?

Soirée accessible à tous et vous en sortirez transformés ! .

12 Rue du Collège Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café Sciences E = MC²

L’événement Café Sciences E = MC² Loudun a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme du Pays Loudunais