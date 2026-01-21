CAFÉ SCIENTIFIQUE LE CANAL DE PANAMA, UNE AVENTURE HUMAINE QUI A CHANGÉ LE MOND DUNIYA Muret

CAFÉ SCIENTIFIQUE LE CANAL DE PANAMA, UNE AVENTURE HUMAINE QUI A CHANGÉ LE MOND

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 19:00:00

fin : 2026-04-08 21:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Conférence autour du canal de Panama.

De Charles Quint à nos jours, l’histoire du canal de Panama a bouleversé le monde. Prouesses techniques, mais aussi révolution économique, ont rythmé la vie de cette traversée de l’isthme de Panama, reliant les océans Atlantique et Pacifique. Animé par Guy Malatray .

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96 duniyamuret@gmail.com

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English :

Conference on the Panama Canal.

L’événement CAFÉ SCIENTIFIQUE LE CANAL DE PANAMA, UNE AVENTURE HUMAINE QUI A CHANGÉ LE MOND Muret a été mis à jour le 2026-01-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE