CAFÉ SCIENTIFIQUE QUELLE MATHEUSE QUE CE MONSIEUR LE BLANC ? DUNIYA Muret

réservation via le site web pour assister à cette Conférence autour de la mathématicienne Sophie Germain. Repas partagé après la présentation, à vos fourneaux!

Célébrons le 250eme anniversaire de la naissance (1er avril 1776) de Sophie Germain ! Grace à son génie mathématique le préfixe Théorème de fut, pour la première fois de l’histoire, suivi par le nom d’une femme. Et cela en dépit du fait qu’elle devait se masculiniser pour promulguer ses recherches. Animé par Robin Whitty .

reservation via the website to attend this conference on mathematician Sophie Germain. A meal will be served after the presentation, so get cooking!

