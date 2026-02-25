Café Scientifique Semaine du Cerveau Pub Mac Carthy Nancy

Café Scientifique Semaine du Cerveau

Pub Mac Carthy 6 Rue Guerrier de Dumas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-19 18:30:00

fin : 2026-03-19 20:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Participez à un café scientifique dédié aux expériences immersives (réalité étendue).

Comment la réalité virtuelle transforme-t-elle notre manière d’apprendre ? À travers les sciences cognitives et la cognition incarnée, cette intervention explorera comment ces dispositifs engagent le corps et modifient nos perceptions.

Un temps d’échange convivial autour des nouvelles formes d’apprentissage.

Présentée par Virginie Privas-Bréauté, maître de conférence en didactique des langues et des cultures au laboratoire ATILF (CNRS/Université de Lorraine).Tout public

Pub Mac Carthy 6 Rue Guerrier de Dumas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 60 50

English :

Join us for a scientific café dedicated to immersive experiences (extended reality).

How is virtual reality transforming the way we learn? Through cognitive science and embodied cognition, this talk will explore how these devices engage the body and alter our perceptions.

A time for convivial exchange on new forms of learning.

Presented by Virginie Privas-Bréauté, senior lecturer in language and culture didactics at the ATILF laboratory (CNRS/Université de Lorraine).

