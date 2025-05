Café séniors – Salle Stérédenn Lanmeur, 27 mai 2025 14:00, Lanmeur.

Finistère

Café séniors Salle Stérédenn Rue du 19 Mars 1962 Lanmeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-27 14:00:00

fin : 2025-05-27

Date(s) :

2025-05-27

Un café séniors, sur le thème de la cohabitation intergénérationnelle, en présence des jeunes de la mission locale. Venez échanger autour du reportage « Ma coloc’ a 72 ans », réalisé par Florence Helleux, en collaboration avec la Ville de Morlaix.

Synopsis du reportage « A l’heure où un scandale secoue le monde des Ehpad, avec la publication du livre Les fossoyeurs qui a révélé les pratiques du groupe Orpéa, se repose la question du bien vieillir … La colocation entre seniors et étudiants apparait comme un pari fort, qui pourrait trouver sa place dans les alternatives aux maisons de retraite et contre la solitude. C’est ce qui a décidé Martine, retraitée de 72 ans, il y a un an environ, à ouvrir son grand pavillon, à Choisy-le-Roi, en banlieue parisienne, à Benjamin , 21 ans, qui cherchait un logement. Ils partagent leurs repas du soir, font les courses ensemble, sont là l’un pour l’autre. Ils ont appris à se connaitre. » .

Salle Stérédenn Rue du 19 Mars 1962

Lanmeur 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 44 45 18

L’événement Café séniors Lanmeur a été mis à jour le 2025-05-13 par OT BAIE DE MORLAIX