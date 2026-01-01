Café SF janvier Bibliothéque Rainer Maria Rilke Paris

Envie de voyager dans des mondes étranges sans quitter votre chaise ?

Participez à nos Cafés de la littérature de l’imaginaire (SF, fantastique, merveilleux, etc.) ! Aucune expérience extraterrestre exigée, juste un brin de curiosité, l’amour des histoires qui sortent de l’ordinaire, et l’envie de papoter d’univers où les lois de la physique prennent des vacances.

Lire et parler de la littérature de science-fiction, c’est voyager sans vaisseau, penser sans limites, et rêver au-delà des étoiles.

Le samedi 17 janvier 2026

de 11h00 à 13h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Bibliothéque Rainer Maria Rilke 88 ter Boulevard de Port Royal 75005 Paris

+33156817292 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke



