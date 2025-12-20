Café signé Brasserie les Mariniers Moulins
Café signé Brasserie les Mariniers Moulins vendredi 3 avril 2026.
Café signé
Brasserie les Mariniers 37 place Jean Moulin Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:30:00
fin : 2026-04-03 20:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Chaque premier vendredi du mois, café en langue des signes.
.
Brasserie les Mariniers 37 place Jean Moulin Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lsf03100@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every first Friday of the month, coffee in sign language.
L’événement Café signé Moulins a été mis à jour le 2025-12-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région