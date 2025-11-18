Café Signes Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Café Signes

Mardi 18 novembre 2025 de 19h à 23h45.

Mardi 9 décembre 2025 de 19h à 23h45. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 19:00:00

fin : 2025-11-18 23:45:00

Date(s) :

2025-11-18 2025-12-09

Le café signes est un événement récurrent qui réunit sourds, malentendants, ou simplement des pratiquants de la langue des signes.

C’est l’occasion de pratiquer la Langue des Signes autour d’un verre. Débutants ou expérimentés, vous êtes les bienvenus. .

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 cafeassociatifaixois@gmail.com

English :

The sign café is a recurring event that brings together deaf, hard-of-hearing and sign language users.

German :

Das Café signes ist eine wiederkehrende Veranstaltung, die Gehörlose, Hörgeschädigte oder einfach nur Praktizierende der Gebärdensprache zusammenbringt.

Italiano :

Il caffè dei segni è un evento regolare che riunisce persone sorde e con problemi di udito, nonché utenti della lingua dei segni.

Espanol :

El café de signos es un acto periódico que reúne a personas sordas y con problemas de audición, así como a usuarios de la lengua de signos.

L’événement Café Signes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence