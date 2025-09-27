Café signes Médiathèque Istres

Café signes Médiathèque Istres samedi 27 septembre 2025.

Café signes

Samedi 27 septembre 2025 de 14h à 18h.

Café Signes spécial Journée Mondiale des Sourds. Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Venez découvrir la Langue des Signes Française (LSF) tous les 4èmes samedis de chaque mois.

C’est un moment de partage et d’échange entre personnes signantes et celles désireuses se familiariser ou apprendre cette langue. C’est une rencontre ouverte à tous, personnes malentendantes, sourdes, entendantes.



La Journée Mondiale des Sourds (JMS) est une manifestation internationale qui a lieu le dernier samedi du mois de septembre. Elle a notamment pour but de sensibiliser le public sur le monde de la surdité.

À cette occasion, la durée du café signes sera plus longue que d’ordinaire et différentes activités seront proposées : un atelier créatif pour transformer un vieux tee-shirt en sac, des lectures bilingues français/LSF, différents jeux.

Véritable moment de partage et d’échanges, cette rencontre est ouverte à tous : personnes malentendantes, sourdes, entendantes, signantes, non signantes, adultes et enfants.

L’entrée est libre, sans inscription.

Pour rappel, une sensibilisation à la Langue des Signes Française (LSF) vous est proposée tous les 4èmes samedis de chaque mois à la médiathèque.



Entrée libre, sans inscription. .

Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 62

English :

The multimedia library is offering a new event on the theme of French Sign Language (LSF).

German :

Entdecken Sie die französische Gebärdensprache (LSF) an jedem vierten Samstag im Monat.

Italiano :

Venite a scoprire la Lingua dei Segni Francese (LSF) ogni 4° sabato del mese.

Espanol :

La biblioteca multimedia propone un nuevo acto sobre el tema de la lengua de signos francesa (LSF).

L’événement Café signes Istres a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme d’Istres