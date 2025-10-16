Café Signes & Jeux – Séniors et pour tous.tes Maison des réfugiés Paris
Café Signes & Jeux – Séniors et pour tous.tes Maison des réfugiés Paris jeudi 16 octobre 2025.
Que vous soyez senior ou jeune, Sourd·e, Entendant·e ou exilé·e, cette rencontre est l’occasion idéale de tisser des liens, échanger, et passer un bon moment ensemble autour d’un café ou d’un thé offert.
Organisé par l’Étoile Sportive des Sourds de Vitry (ESS Vitry), en partenariat avec la Maison des Réfugiés, située en face de la Médiathèque James Baldwin (pôle Sourd).
Les amicales suivantes sont également les bienvenues :
- Amicale des Sourds d’Asnières
- Amicale des Sourds de Bourg-la-Reine
- Amicale des Sourds de Saint-Jacques
- Personnes sourdes âgées Petits Frères des Pauvres
Un moment simple, chaleureux, et accessible à tous.tes. Venez comme vous êtes !
A bientôt !
Envie d’un moment convivial et détendu ?
Participez à un après-midi de jeux de société, de partage de gâteaux ou tout simplement pour échanger en Langue des Signes Française (LSF) , dans une ambiance chaleureuse et ouverte à tous.tes !
Le jeudi 18 juin 2026
de 14h00 à 17h00
Le jeudi 21 mai 2026
de 14h00 à 17h00
Le jeudi 16 avril 2026
de 14h00 à 17h00
Le jeudi 19 mars 2026
de 14h00 à 17h00
Le jeudi 19 février 2026
de 14h00 à 17h00
Le jeudi 15 janvier 2026
de 14h00 à 17h00
Le jeudi 18 décembre 2025
de 14h00 à 17h00
Le jeudi 20 novembre 2025
de 14h00 à 17h00
Le jeudi 16 octobre 2025
de 14h00 à 17h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-16T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T20:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-16T14:00:00+02:00_2025-10-16T17:00:00+02:00;2025-11-20T14:00:00+02:00_2025-11-20T17:00:00+02:00;2025-12-18T14:00:00+02:00_2025-12-18T17:00:00+02:00;2026-01-15T14:00:00+02:00_2026-01-15T17:00:00+02:00;2026-02-19T14:00:00+02:00_2026-02-19T17:00:00+02:00;2026-03-19T14:00:00+02:00_2026-03-19T17:00:00+02:00;2026-04-16T14:00:00+02:00_2026-04-16T17:00:00+02:00;2026-05-21T14:00:00+02:00_2026-05-21T17:00:00+02:00;2026-06-18T14:00:00+02:00_2026-06-18T17:00:00+02:00
Maison des réfugiés 10 bis rue Henri Ribière 75019 Paris