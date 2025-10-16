Café Signes & Jeux – Séniors et pour tous.tes Maison des réfugiés Paris

Café Signes & Jeux – Séniors et pour tous.tes Maison des réfugiés Paris jeudi 16 octobre 2025.

Que vous soyez senior ou jeune, Sourd·e, Entendant·e ou exilé·e, cette rencontre est l’occasion idéale de tisser des liens, échanger, et passer un bon moment ensemble autour d’un café ou d’un thé offert.

Organisé par l’Étoile Sportive des Sourds de Vitry (ESS Vitry), en partenariat avec la Maison des Réfugiés, située en face de la Médiathèque James Baldwin (pôle Sourd).

Les amicales suivantes sont également les bienvenues :

Un moment simple, chaleureux, et accessible à tous.tes. Venez comme vous êtes !

A bientôt !

Envie d’un moment convivial et détendu ?



Participez à un après-midi de jeux de société, de partage de gâteaux ou tout simplement pour échanger en Langue des Signes Française (LSF) , dans une ambiance chaleureuse et ouverte à tous.tes !

Le jeudi 18 juin 2026

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 21 mai 2026

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 16 avril 2026

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 19 mars 2026

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 19 février 2026

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 15 janvier 2026

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 18 décembre 2025

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 20 novembre 2025

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 16 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Maison des réfugiés 10 bis rue Henri Ribière 75019 Paris