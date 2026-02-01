Café signes Les Bucoliques Le Tréport

Café signes

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 17:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

En partenariat avec l’Ancrage, et animé par Laure Holderbaum de Signes pour tous . En présence de Hugo Anhoury, un temps de rencontre entre sourd.e.s, entendant.e.s et mal entendant.e.s la langue des signes française au quotidien. Boisson chaude offerte. Gratuit. Informations et inscriptions auprès de l’Ancrage 02 27 28 06 50 .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

