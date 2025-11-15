Café signes Bibliothèque Marcheprime
Café signes Bibliothèque Marcheprime samedi 15 novembre 2025.
Café signes
Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime Gironde
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Envie d’apprendre la langue de signes ou de vous perfectionner ? Découvrir, rencontrer, échanger et partager un moment entre petits et grands, autour d’activités animées et de jeux, sans oublier les gourmandises et le café !
Tout public (entendants et malentendants)
Café animé par le collectif Viens, on signe ensemble !
Renseignements 05 57 71 80 21 ou par mail bibliotheque@ville-marcheprime.fr .
