Café signes Bibliothèque Marcheprime

Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime Gironde

Envie d’apprendre la langue de signes ou de vous perfectionner ? Découvrir, rencontrer, échanger et partager un moment entre petits et grands, autour d’activités animées et de jeux, sans oublier les gourmandises et le café !

Tout public (entendants et malentendants)

Café animé par le collectif Viens, on signe ensemble !

Renseignements 05 57 71 80 21 ou par mail bibliotheque@ville-marcheprime.fr .

