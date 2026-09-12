Café signes Bibliothèque Marcheprime
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque · Marcheprime
Informations pratiques
Marcheprime
Café signes
Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Envie d’apprendre la langue de signes ou de vous perfectionner ? Découvrir, rencontrer, échanger et partager un moment entre petits et grands, autour d’activités animées et de jeux, sans oublier les gourmandises et le café !
Tout public (entendants et malentendants)
Café animé par le collectif Viens, on signe ensemble !
Renseignements 05 57 71 80 21 ou par mail bibliotheque@ville-marcheprime.fr .
Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 80 21 bibliotheque@ville-marcheprime.fr
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English :
L’événement Café signes Marcheprime a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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