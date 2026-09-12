Café signes Bibliothèque Marcheprime

Informations pratiques

Marcheprime

Café signes

Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Envie d’apprendre la langue de signes ou de vous perfectionner ? Découvrir, rencontrer, échanger et partager un moment entre petits et grands, autour d’activités animées et de jeux, sans oublier les gourmandises et le café !

Tout public (entendants et malentendants)

Café animé par le collectif Viens, on signe ensemble !

Renseignements 05 57 71 80 21 ou par mail bibliotheque@ville-marcheprime.fr .

Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 80 21 bibliotheque@ville-marcheprime.fr

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English :

L’événement Café signes Marcheprime a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon