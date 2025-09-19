Café Signes / Rencontre entre Sourds et Entendants Le Restaurant Le Caillou Saint-Philbert-sur-Orne

Café Signes / Rencontre entre Sourds et Entendants Le Restaurant Le Caillou Saint-Philbert-sur-Orne vendredi 19 septembre 2025.

Le Restaurant Le Caillou La Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne Orne

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19 20:00:00

2025-09-19

A l’occasion de la Journée Mondiale des Sourds, plongez au coeur de la culture sourde en échangeant avec des personnes sourdes et malentendantes. Que vous pratiquiez ou non la langue des signes, pas d’inquiétude, cette rencontre sera l’opportunité d’explorer cette langue. Une interprète LSF sera présente pour faciliter les échanges si besoin.

Gratuit (une consommation même minime auprès du café accueillant sera appréciée) .

Le Restaurant Le Caillou La Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie +33 6 69 63 44 48 elsa.gluckmann@gmail.com

