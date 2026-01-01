Café-signes Brasserie le Gaulois Vichy

Café-signes

Brasserie le Gaulois 105 avenue des Celestins Vichy Allier

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

conversation et jeux en LSF (langue des signes) autour d’un verre.

Brasserie le Gaulois 105 avenue des Celestins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lsf03100@gmail.com

English :

conversation and games in LSF (sign language) over a drink.

