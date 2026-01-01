Café-signes Brasserie le Gaulois Vichy
Café-signes Brasserie le Gaulois Vichy vendredi 30 janvier 2026.
Café-signes
Brasserie le Gaulois 105 avenue des Celestins Vichy Allier
Début : 2026-01-30 19:00:00
2026-01-30
conversation et jeux en LSF (langue des signes) autour d’un verre.
Brasserie le Gaulois 105 avenue des Celestins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lsf03100@gmail.com
English :
conversation and games in LSF (sign language) over a drink.
