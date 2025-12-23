CAFÉ SLAM POÉSIE, Château-Renard
CAFÉ SLAM POÉSIE, Château-Renard samedi 10 janvier 2026.
CAFÉ SLAM POÉSIE
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 09:30:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
CAFÉ SLAM POÉSIE
Venez partager des instants de vie, un moment
de poésie, des voix, des textes. Apportez votre
cœur, votre bonne humeur et vos stylos, on se
charge du reste ! Vous pouvez participer si vous
vous sentez l’âme d’un poète-interprète.
Événement en partenariat avec l’atelier Slam du
Collège de la Vallée de l’Ouanne. .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
CAFÉ SLAM POETRY
L’événement CAFÉ SLAM POÉSIE Château-Renard a été mis à jour le 2025-12-23 par OT 3CBO