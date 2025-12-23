CAFÉ SLAM POÉSIE, Château-Renard

CAFÉ SLAM POÉSIE

Venez partager des instants de vie, un moment

de poésie, des voix, des textes. Apportez votre

cœur, votre bonne humeur et vos stylos, on se

charge du reste ! Vous pouvez participer si vous

vous sentez l’âme d’un poète-interprète.

Événement en partenariat avec l’atelier Slam du

Collège de la Vallée de l’Ouanne. .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

CAFÉ SLAM POETRY

