Café Social Club PED En face de la mairie Plougasnou

Café Social Club PED En face de la mairie Plougasnou jeudi 6 novembre 2025.

Café Social Club PED

En face de la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 15:00:00

fin : 2025-11-06 18:00:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18

Un café associatif auto-géré pour et par les habitants !

Avec une équipe qui souhaite s’agrandir, un café associatif à investir, pour encore + de lien au bourg, venez nous rencontrer et pourquoi pas, vous en emparer ! ( rencontres, causeries, jeux, goûters partagés… ).

Plusieurs thématiques sont proposées

– 6.11 Conférence la Préhistoire et la Protohistoire à Plougasnou par Christian Millet (17h)

– 13.11 Diffusion du film Viens voir sur la santé intégrative (18h) avec Marie-Josée Yvinnec.

– 4.12 Plateau radio Bobine en Bourg, enregistrement d’un portrait.

– 11.12 Dessinons ensemble avec Peter Zalay.

– 18.12 La radiesthésie c’est quoi ? avec Jean-François Sardier (17h). .

En face de la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café Social Club PED Plougasnou a été mis à jour le 2025-10-22 par OT BAIE DE MORLAIX