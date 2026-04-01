Café Soupapes Parc de l’Espérance La Brède

La Brède

Café Soupapes

Parc de l’Espérance 32 Avenue Charles de Gaulle La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:30:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-05-17

Tous les 3ème dimanche du mois, nous organisons un rassemblement de voiture, en collaboration avec Alexandre de Montesquieu, créateur de l’événement. le Café soupapes !

Le principe est simple vous venez avec votre voiture ancienne ou de prestige et vous partagez un moment avec d’autres passionnés.

Restauration payante sur place

Café et viennoiseries le matin • Foodtruck Schoolbus 524 à partir de midi. .

Parc de l’Espérance 32 Avenue Charles de Gaulle La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 07 52 45 esprit4roues@gmail.com

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English : Café Soupapes

L’événement Café Soupapes La Brède a été mis à jour le 2026-04-08 par Sud Bordeaux Tourisme