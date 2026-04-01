Café Soupapes Parc de l’Espérance La Brède
Café Soupapes Parc de l’Espérance La Brède dimanche 19 avril 2026.
La Brède
Café Soupapes
Parc de l’Espérance 32 Avenue Charles de Gaulle La Brède Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:30:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19 2026-05-17
Tous les 3ème dimanche du mois, nous organisons un rassemblement de voiture, en collaboration avec Alexandre de Montesquieu, créateur de l’événement. le Café soupapes !
Le principe est simple vous venez avec votre voiture ancienne ou de prestige et vous partagez un moment avec d’autres passionnés.
Restauration payante sur place
Café et viennoiseries le matin • Foodtruck Schoolbus 524 à partir de midi. .
Parc de l’Espérance 32 Avenue Charles de Gaulle La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 07 52 45 esprit4roues@gmail.com
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English : Café Soupapes
L’événement Café Soupapes La Brède a été mis à jour le 2026-04-08 par Sud Bordeaux Tourisme
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