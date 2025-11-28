Café textile Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize
Café textile Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize vendredi 28 novembre 2025.
Café textile
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Venez vous joindre à nous pour papoter et avancer dans vos projets textiles ! Initiation au filage possible. Tous niveaux. Sur inscription via messenger,
Come and join us with your textile work of the moment and share a tchat with us ! Initiation into wool spinning possible. All skill levels welcome. Registration required via Messenger. .
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com
English : Café textile
German : Café textile
Italiano :
Espanol : Café textile
L’événement Café textile Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2025-10-10 par Creuse Confluence Tourisme