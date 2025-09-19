Café textile Textile’s café Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize
Café textile Textile’s café Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize vendredi 19 septembre 2025.
Café textile Textile’s café
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Venez vous joindre à nous pour partager vos connaissances textiles (crochet, tricot,filage …) ! Alice vous propose la découverte du filage de laine. Tous niveaux.
Jauge 6 pers. max.
Sur inscription via messenger, lesateliers.ladynamo@gmail.com,
05 55 65 00 47.
Prix libre et conscient
Come and join us to share your knowledge of textiles (knitting,crocheting, spinnning)! Alice invites you to discover wool spinning. All skill levels welcome.
Maximum of 6 participants.
Registration required via Messenger, lesateliers.ladynamo@gmail.com,
or 05 55 65 00 47.
Pay-what-you-can (conscious contribution). .
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com
English : Café textile Textile’s café
German : Café textile Textile’s café
Italiano :
Espanol : Café textile Textile’s café
L’événement Café textile Textile’s café Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2025-09-01 par Creuse Confluence Tourisme