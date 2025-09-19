Café textile Textile’s café Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize

Café textile Textile’s café Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize vendredi 19 septembre 2025.

Café textile Textile’s café

Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Venez vous joindre à nous pour partager vos connaissances textiles (crochet, tricot,filage …) ! Alice vous propose la découverte du filage de laine. Tous niveaux.

Jauge 6 pers. max.

Sur inscription via messenger, lesateliers.ladynamo@gmail.com,

05 55 65 00 47.

Prix libre et conscient

Come and join us to share your knowledge of textiles (knitting,crocheting, spinnning)! Alice invites you to discover wool spinning. All skill levels welcome.

Maximum of 6 participants.

Registration required via Messenger, lesateliers.ladynamo@gmail.com,

or 05 55 65 00 47.

Pay-what-you-can (conscious contribution). .

Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com

English : Café textile Textile’s café

German : Café textile Textile’s café

Italiano :

Espanol : Café textile Textile’s café

L’événement Café textile Textile’s café Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2025-09-01 par Creuse Confluence Tourisme