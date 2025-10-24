Café textile Textile’s café Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize
Café textile Textile’s café
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse
Venez vous joindre à nous pour papoter et avancer dans vos projets textiles ! Initiation au filage possible. Tous niveaux. Sur inscription via messenger, lesateliers.ladynamo@gmail.com, 05 55 65 00 47.
Prix libre et conscient
Come and join us with your textile work of the moment and share a tchat with us ! Initiation into wool spinning possible. All skill levels welcome. Registration required via Messenger, lesateliers.ladynamo@gmail.com, or 05 55 65 00 47. Pay-what-you-can (conscious contribution). .
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com
