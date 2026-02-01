Café Thé Littéraire Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès

Café Thé Littéraire

Samedi 14 février 2026 à partir de 10h30. Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Café littéraire à la à la Bibliothèque municipale Espace Manson.

Venez découvrir les achats de la rentrée littéraire d’hiver et partager vos coups de cœur.

Ouvert à toutes et tous, venez en simple spectateur si vous ne souhaitez pas présenter de livre. .

Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 10 16 bibliotheque@molleges.fr

Café littéraire at the Espace Manson municipal library.

L’événement Café Thé Littéraire Mollégès a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence