Café-théâtre Au coeur du crime Cahors

Place Claude Rousseau Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-10-17 18:30:00

Un spectacle de la Cie Farfalle écrit et interprété par René Stamegna.

Proposé par la MJC de Cahors

Place Claude Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 28 34 18 13 cie.farfalle@gmail.com

English :

A show by Cie Farfalle, written and performed by René Stamegna.

Proposed by MJC Cahors

German :

Eine Aufführung der Cie Farfalle, geschrieben und interpretiert von René Stamegna.

Angeboten von der MJC de Cahors

Italiano :

Uno spettacolo di Cie Farfalle, scritto e interpretato da René Stamegna.

Presentato da MJC Cahors

Espanol :

Un espectáculo de la Cie Farfalle, escrito e interpretado por René Stamegna.

Presentado por MJC Cahors

