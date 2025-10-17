Café-théâtre Au coeur du crime Cahors
Café-théâtre Au coeur du crime Cahors vendredi 17 octobre 2025.
Café-théâtre Au coeur du crime
Place Claude Rousseau Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2025-10-17 18:30:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Un spectacle de la Cie Farfalle écrit et interprété par René Stamegna.
Proposé par la MJC de Cahors
Place Claude Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 28 34 18 13 cie.farfalle@gmail.com
English :
A show by Cie Farfalle, written and performed by René Stamegna.
Proposed by MJC Cahors
German :
Eine Aufführung der Cie Farfalle, geschrieben und interpretiert von René Stamegna.
Angeboten von der MJC de Cahors
Italiano :
Uno spettacolo di Cie Farfalle, scritto e interpretato da René Stamegna.
Presentato da MJC Cahors
Espanol :
Un espectáculo de la Cie Farfalle, escrito e interpretado por René Stamegna.
Presentado por MJC Cahors
