Café théâtre Belle maman débarque Salle polyvalente Saint-Fort-sur-Gironde

Café théâtre Belle maman débarque

Salle polyvalente 38 rue du Stade Saint-Fort-sur-Gironde

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Café théâtre avec Belle maman débarque , une comédie de José Camba en trois actes.

Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 32 96

English :

Café théâtre with Belle maman débarque , a three-act comedy by José Camba.

