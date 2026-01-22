Café théâtre Belle maman débarque Salle polyvalente Saint-Fort-sur-Gironde
Café théâtre Belle maman débarque Salle polyvalente Saint-Fort-sur-Gironde samedi 14 mars 2026.
Salle polyvalente 38 rue du Stade Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Café théâtre avec Belle maman débarque , une comédie de José Camba en trois actes.
Salle polyvalente 38 rue du Stade Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 32 90
English :
Café théâtre with Belle maman débarque , a three-act comedy by José Camba.
