Café Théâtre Salle Hemnota Biscarrosse dimanche 21 septembre 2025.

Salle Hemnota Place Georges Dufau Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-21

fin : 2025-10-12

2025-09-21 2025-10-12 2025-11-23 2025-12-14

A mi-chemin entre le théâtre, le café-concert, le cabaret, le comedy-club… le Café-Théâtre est le lieu de toutes les possibilités.

Petite scène, boisson, proximité entre artistes et spectateurs… c’est une forme qui évolue au gré des goûts du public.

Notre proposition pour 2025-2026 se situe dans la continuité des week- ends animés par Levez l’Encre depuis plusieurs années, avec des évolutions naturelles. .

Salle Hemnota Place Georges Dufau Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 28 46 33 mirella.levezlencre@gmail.com

