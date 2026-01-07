CAFÉ THÉÂTRE Route de Savenay Bouvron

CAFÉ THÉÂTRE

Deux soirées au programme différent. Des compagnies et artistes amateurs des alentours viennent présenter leurs saynètes, sketchs ou autre, avec les Rats Piècés en fil rouge et des intermèdes musicaux. Venez rire, vous divertir et profiter du spectacle autour d’un verre, une plancha ou un gâteau.

Organisé par Les Rats Piècés, section théâtre de l’Amicale laïque de Bouvron. .

Route de Savenay Horizinc Bouvron 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesratspiecesbouvron@gmail.com

Two evenings with different programs. Amateur companies and artists from the surrounding area come to present their sketches and other sketches, with the Rats Piècés as a common thread and musical interludes. Come and laugh, be entertained and enjoy the show over a drink, a plancha or a cake.

