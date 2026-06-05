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Café-Théâtre Burlesque Pannes

Café-Théâtre Burlesque Pannes

Café-Théâtre Burlesque Pannes samedi 27 juin 2026.

Adresse : Rue Marcel Donette

Ville : 45700 Pannes

Département : Loiret

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Pannes

Café-Théâtre Burlesque

Rue Marcel Donette Pannes Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28

Café-Théâtre Burlesque
Proposé par On Fait que de la comédie . 12  .

Rue Marcel Donette Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 35 55 26 

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English :

Café-Théâtre Burlesque

L’événement Café-Théâtre Burlesque Pannes a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MONTARGIS

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