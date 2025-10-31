Café Théâtre Côté Rocher 5 Minutes pas plus ! Rue Roland Le Preux Rocamadour
Instituteur maniaque, Norbert a organisé une balade à vélo dans sa campagne profonde pour Carole, une amie parisienne et influenceuse qu’il n’a pas revu depuis des années. Afin d’éviter de se retrouver seul avec elle, il va convier ses amis. Mais entre retards, règlements de compte et surprises, le départ pour cette virée champêtre va dégénérer jusqu’à virer au cauchemar.
La nouvelle comédie de Jean-Christophe Barc à ne pas manquer ! Avec Magali Bros et Dominique Bastien .
Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39
English :
A manic schoolteacher, Norbert has organized a bike ride through the countryside for Carole, a Parisian friend and influencer he hasn’t seen in years
German :
Norbert, ein manischer Lehrer, hat für Carole, eine Freundin aus Paris und Influencerin , die er seit Jahren nicht mehr gesehen hat, eine Fahrradtour durch sein tiefes Land organisiert
Italiano :
Insegnante maniacale, Norbert ha organizzato una gita in bicicletta attraverso la campagna per Carole, un’amica parigina e influencer che non vede da anni
Espanol :
Norbert, un maniático profesor de escuela, ha organizado un paseo en bicicleta por el campo para Carole, una amiga e influencer parisina a la que no ve desde hace años
