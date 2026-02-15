Café Théâtre Côté Rocher Blabla drive

rue Roland Le Preux Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 15:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-12

Pendant une grève nationale de la SNCF, Marie-Thérèse de Lacroix, ancienne religieuse, aux principes très stricts, part de Paris en direction de Biarritz avec sa 2 CV Citroën prénommée Titine

Pendant une grève nationale de la SNCF, Marie-Thérèse de Lacroix, ancienne religieuse, aux principes très stricts, part de Paris en direction de Biarritz avec sa 2 CV Citroën prénommée Titine . Par le biais d’un site de covoiturage, elle prend comme passagère Charlotte Kervanec, une bretonne au caractère bien trempé et Barbara Pink, une ex star de Télé-Réalité assez naïve. L’ambiance dans la voiture devient vite électrique… Une chose est sûre, elles ne sont pas arrivées à destination ! Une comédie de Jérôme Paquatte et Jean-Marc Magnoni, Geneviève Gil, Hélène Neveu, et Corinne Delpech

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rue Roland Le Preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

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English :

During a nationwide SNCF strike, Marie-Thérèse de Lacroix, a former nun with very strict principles, leaves Paris for Biarritz in her 2 CV Citroën named Titine.

L’événement Café Théâtre Côté Rocher Blabla drive Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne