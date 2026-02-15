Café Théâtre Côté Rocher Blabla drive Rocamadour
Café Théâtre Côté Rocher Blabla drive Rocamadour vendredi 10 avril 2026.
Café Théâtre Côté Rocher Blabla drive
rue Roland Le Preux Rocamadour Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 15:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-12
Pendant une grève nationale de la SNCF, Marie-Thérèse de Lacroix, ancienne religieuse, aux principes très stricts, part de Paris en direction de Biarritz avec sa 2 CV Citroën prénommée Titine
Pendant une grève nationale de la SNCF, Marie-Thérèse de Lacroix, ancienne religieuse, aux principes très stricts, part de Paris en direction de Biarritz avec sa 2 CV Citroën prénommée Titine . Par le biais d’un site de covoiturage, elle prend comme passagère Charlotte Kervanec, une bretonne au caractère bien trempé et Barbara Pink, une ex star de Télé-Réalité assez naïve. L’ambiance dans la voiture devient vite électrique… Une chose est sûre, elles ne sont pas arrivées à destination ! Une comédie de Jérôme Paquatte et Jean-Marc Magnoni, Geneviève Gil, Hélène Neveu, et Corinne Delpech
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rue Roland Le Preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39
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English :
During a nationwide SNCF strike, Marie-Thérèse de Lacroix, a former nun with very strict principles, leaves Paris for Biarritz in her 2 CV Citroën named Titine.
L’événement Café Théâtre Côté Rocher Blabla drive Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne