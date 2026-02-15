Café Théâtre Côté Rocher Carolina dans Différente Rocamadour
Café Théâtre Côté Rocher Carolina dans Différente Rocamadour samedi 20 juin 2026.
Café Théâtre Côté Rocher Carolina dans Différente
Rue roland le preux Rocamadour Lot
Tarif : – – 19 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Le show musical flamboyant de Carolina, star internationale à la célèbre frange rouge,
touche toutes les générations
Chansons originales et grands airs populaires revisités avec audace, où l’on rit autant qu’on est ému
Avec humour, panache et tendresse, la diva se confie sur ses amours au détour d’anecdotes
croustillantes et chante que la plus belle des libertés, c’est d’être soi-même
Rires et émotions garantis
Le show musical flamboyant de Carolina, star internationale à la célèbre frange rouge,
touche toutes les générations
Chansons originales et grands airs populaires revisités avec audace, où l’on rit autant qu’on est ému
Avec humour, panache et tendresse, la diva se confie sur ses amours au détour d’anecdotes
croustillantes et chante que la plus belle des libertés, c’est d’être soi-même
Rires et émotions garantis
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Rue roland le preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39
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English :
The flamboyant musical show by Carolina, the international star with the famous red fringe,
touches all generations
Original songs and great popular tunes revisited with audacity, where we laugh as much as we are moved
With humor, panache and tenderness, the diva confides about her loves at the turn of anecdotes
crunching and sings about the fact that she?s the one who?s in lovewith humor, panache and tenderness, the diva opens up about her love affairs, as she shares a series of sparkling anecdotes
and sings that the greatest freedom of all is to be yourself
Laughter and emotion guaranteed
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L’événement Café Théâtre Côté Rocher Carolina dans Différente Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne