Café Théâtre Côté Rocher Carolina dans Différente Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher Carolina dans Différente

Rue roland le preux Rocamadour Lot

Tarif : – – 19 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Le show musical flamboyant de Carolina, star internationale à la célèbre frange rouge,

touche toutes les générations

Chansons originales et grands airs populaires revisités avec audace, où l’on rit autant qu’on est ému

Avec humour, panache et tendresse, la diva se confie sur ses amours au détour d’anecdotes

croustillantes et chante que la plus belle des libertés, c’est d’être soi-même

Rires et émotions garantis

Le show musical flamboyant de Carolina, star internationale à la célèbre frange rouge,

touche toutes les générations

Chansons originales et grands airs populaires revisités avec audace, où l’on rit autant qu’on est ému

Avec humour, panache et tendresse, la diva se confie sur ses amours au détour d’anecdotes

croustillantes et chante que la plus belle des libertés, c’est d’être soi-même

Rires et émotions garantis

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Rue roland le preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

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English :

The flamboyant musical show by Carolina, the international star with the famous red fringe,

touches all generations

Original songs and great popular tunes revisited with audacity, where we laugh as much as we are moved

With humor, panache and tenderness, the diva confides about her loves at the turn of anecdotes

crunching and sings about the fact that she?s the one who?s in lovewith humor, panache and tenderness, the diva opens up about her love affairs, as she shares a series of sparkling anecdotes

and sings that the greatest freedom of all is to be yourself

Laughter and emotion guaranteed

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L’événement Café Théâtre Côté Rocher Carolina dans Différente Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne