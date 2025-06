Café Théâtre Côté Rocher En duo Rue Roland Le Preux Rocamadour 23 juillet 2025 21:00

Lot

Café Théâtre Côté Rocher En duo Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 21:00:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-23

2 voix, 2 guitares

Entre flamenco rauque et confessions parlées… Les voix puissantes et originales de Daniel Fernandez et Christian Mansour vous feront voyager au travers de leurs guitares endiablées, et des chansons inspirées de monde Espagnoles, Françaises et Sénégalaises.

.

Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher

Rocamadour 46500 Lot Occitanie

English :

2 voices, 2 guitars

Between raucous flamenco and spoken confessions… The powerful, original voices of Daniel Fernandez and Christian Mansour will take you on a journey through their frenzied guitars, and songs inspired by the Spanish, French and Senegalese worlds.

German :

2 Stimmen, 2 Gitarren

Zwischen rauem Flamenco und gesprochenen Bekenntnissen… Die kraftvollen und originellen Stimmen von Daniel Fernandez und Christian Mansour nehmen Sie mit auf eine Reise durch ihre wilden Gitarren und ihre Lieder, die von spanischen, französischen und senegalesischen Welten inspiriert sind.

Italiano :

2 voci, 2 chitarre

Tra flamenco rauco e confessioni parlate… Le voci potenti e originali di Daniel Fernandez e Christian Mansour vi accompagneranno in un viaggio con le loro chitarre frenetiche e le loro canzoni ispirate ai mondi della Spagna, della Francia e del Senegal.

Espanol :

2 voces, 2 guitarras

Entre flamenco estridente y confesiones habladas… Las voces potentes y originales de Daniel Fernández y Christian Mansour le harán viajar con sus guitarras frenéticas y sus canciones inspiradas en los mundos de España, Francia y Senegal.

L’événement Café Théâtre Côté Rocher En duo Rocamadour a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Vallée de la Dordogne