Café Théâtre Côté Rocher J’adore ma femme , d’Yves Pujol

Rue Roland Le Preux Rocamadour Lot

Tarif : – – 19 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Drôle, tendre et acerbe à la fois, Yves Pujol nous entraîne dans des situations comiques aussi surprenantes que familières et nous dépeint avec justesse les petits travers de la société dans laquelle nous vivons

Le spectacle a été co-écrit avec le célèbre dessinateur de presse, Georges Wolinski

Pour votre plus grand plaisir, Yvesvous réserve quelques nouveautés

Drôle, tendre et acerbe à la fois, Yves Pujol nous entraîne dans des situations comiques aussi surprenantes que familières et nous dépeint avec justesse les petits travers de la société dans laquelle nous vivons

Le spectacle a été co-écrit avec le célèbre dessinateur de presse, Georges Wolinski

Pour votre plus grand plaisir, Yvesvous réserve quelques nouveautés

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Rue Roland Le Preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

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English :

Role, tender and acerbic all at once, Yves Pujol draws us into comic situations that are as surprising as they are familiar, and aptly depicts the little foibles of the society in which we live

The show was co-written with the famous press cartoonist, Georges Wolinski

For your greater enjoyment, Yves has a few new things in store

L’événement Café Théâtre Côté Rocher J’adore ma femme , d’Yves Pujol Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne