Café Théâtre Côté Rocher J’adore ma femme , d’Yves Pujol Rocamadour
Café Théâtre Côté Rocher J’adore ma femme , d’Yves Pujol Rocamadour samedi 23 mai 2026.
Café Théâtre Côté Rocher J’adore ma femme , d’Yves Pujol
Rue Roland Le Preux Rocamadour Lot
Tarif : – – 19 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Drôle, tendre et acerbe à la fois, Yves Pujol nous entraîne dans des situations comiques aussi surprenantes que familières et nous dépeint avec justesse les petits travers de la société dans laquelle nous vivons
Le spectacle a été co-écrit avec le célèbre dessinateur de presse, Georges Wolinski
Pour votre plus grand plaisir, Yvesvous réserve quelques nouveautés
Drôle, tendre et acerbe à la fois, Yves Pujol nous entraîne dans des situations comiques aussi surprenantes que familières et nous dépeint avec justesse les petits travers de la société dans laquelle nous vivons
Le spectacle a été co-écrit avec le célèbre dessinateur de presse, Georges Wolinski
Pour votre plus grand plaisir, Yvesvous réserve quelques nouveautés
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Rue Roland Le Preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39
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English :
Role, tender and acerbic all at once, Yves Pujol draws us into comic situations that are as surprising as they are familiar, and aptly depicts the little foibles of the society in which we live
The show was co-written with the famous press cartoonist, Georges Wolinski
For your greater enjoyment, Yves has a few new things in store
L’événement Café Théâtre Côté Rocher J’adore ma femme , d’Yves Pujol Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne