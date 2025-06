Café Théâtre Côté Rocher » La folle histoire de Rocamadour fait sa guinguette » Rue Roland Le Preux Rocamadour 18 août 2025 21:00

2025-08-18 21:00:00

2025-08-18

Avec Corinne Delpech et Sébastien Laussier

» Mais quelle est gourde ! »

Quand soeur Dominique se laisse porter au grès du vent, un coup de sifflet de Soeur Catherine la mère supèrieure et hop ! Ca file droit ! C’est dans un cadre pittoresque, qu’elles vont vous raconter avec humour la « Presque » véritable histoire de Rocamadour comme vous ne l’imaginez pas !!!

Elles vous attendent pour 1 heure de spectacle en plein air destiné à toute la famille, les petits comme les grands…

Ce duo ne vous laissera pas indifférent !

English :

With Corinne Delpech and Sébastien Laussier

« What a gourd! »

When Sister Dominique lets herself be carried along by the wind, a whistle from Sister Catherine the Mother Superior and off she goes! It’s a straight shot! In a picturesque setting, they’ll humorously tell you the « almost » true story of Rocamadour as you’d never imagine it!

They await you for 1 hour of open-air entertainment for the whole family, young and old alike…

This duo will not leave you indifferent!

German :

Mit Corinne Delpech und Sébastien Laussier

» Mais quelle est gourde ! »

Wenn Schwester Dominique sich vom Wind tragen lässt, ein Pfiff von Schwester Catherine, der Mutter Oberin, und hopp! Es geht geradeaus! In einer malerischen Umgebung werden sie Ihnen mit Humor die « fast » wahre Geschichte von Rocamadour erzählen, wie Sie es sich nicht vorstellen können!

Sie erwarten Sie zu einem einstündigen Freiluftspektakel für die ganze Familie, für Groß und Klein…

Dieses Duo wird Sie nicht gleichgültig lassen!

Italiano :

Con Corinne Delpech e Sébastien Laussier

« Che zucca! »

Quando Suor Dominique si lascia trasportare dal vento, un fischio di Suor Catherine, la Madre Superiora, e via! Si parte di corsa! In un ambiente pittoresco, vi racconteranno la « quasi » vera storia di Rocamadour in un modo umoristico che non immaginereste mai!

Vi aspettano per uno spettacolo all’aperto di un’ora per tutta la famiglia, grandi e piccini…

Questo duo non vi lascerà indifferenti!

Espanol :

Con Corinne Delpech y Sébastien Laussier

« ¡Qué calabaza! »

Cuando la Hermana Dominique se deja llevar por el viento, un silbido de la Hermana Catherine, la Madre Superiora, ¡y arranca! ¡Sale a toda prisa! En un marco pintoresco, le contarán la historia « casi » real de Rocamadour de una forma humorística que nunca hubiera imaginado

Le esperan para un espectáculo al aire libre de una hora para toda la familia, grandes y pequeños…

¡Este dúo no le dejará indiferente!

